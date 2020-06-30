قراءة في قرارات الأهلي.. مشروع فايلر ورؤية جديدة لقطاع الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، اعتمد خلاله عقد المدير الفني السويسري رينيه فايلر، بجانب تكليف كل من خالد بيبو وعبدالمنعم شطة وفتحي مبروك بمناصب جديدة.

واعتمد الأهلي بشكل رسمي التعاقد الجديد مع فايلر، والذي جاء لمدة موسم واحد بدلا من موسمين، بعدما أعلن النادي الأحمر في 12 يونيو الماضي اتفاقه مع المدير الفني على التجديد لمدة موسمين قادمين.

وعرض خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة في ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم بسبب وباء كورونا، والذي تسبب في تأجيل عدة مسابقات وعدم وضوح الرؤية.

وكان فايلر طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية، لكن بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران، لم يتمكن المدرب من العودة إلى بلاده إلا قبل قرابة أسبوعين، وهو ما أجبره على التجديد لموسم وحيد وليس موسمين لحين اتضاح الرؤية.

فايلر استطاع مع الأهلي أن يحقق كأس السوبر المصري، وقاد الفريق إلى تصدر الدوري بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، بجانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي يسعى الأهلي لحصد لقبها لأول مرة منذ عام 2013، إلا أن السويسري فشل في الاحتفاظ بلقب السوبر في نسخته الماضي بعد الخسارة من الزمالك.

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وتولى مفاوضات حسم التجديد لفايلر كل من خالد مرتجي ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بتكليف من محمود الخطيب، وسيعود المدرب للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وعلى جانب آخر بالتوافق مع مشروع فايلر في الأهلي، اعتمد مجلس إدارة النادي تصور لجنة التخطيط بشأن قطاع الناشئين، برؤية ثلاثية جديدة تجمع بين الخبرة الممثلة في فتحي مبروك، والوجوه الشابة ممثلة في خالد بيبو، بجانب التصور الإفريقي لعبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي سابقًا.

وتقرر تعيين خالد بيبو رئيسًا لقطاع الناشئين وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم.

ووافق مجلس الأهلي على ترشيح لجنة التخطيط للكرة وتعيين فتحي مبروك رئيسًا لإدارة المواهب، وتكليفه بتقديم تصور جديد للإدارة يتماشى مع احتياجات قطاع الكرة خلال المرحلة القادمة في مختلف الأعمار السنية.

وقرر مجلس الأهلي تعيين عبدالمنعم شطة مديرًا عامًا للأكاديميات بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية.

تغيير الدماء في قطاع الناشئين بالأهلي جاء بعدما وافقت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بالتنسيق مع محمود سعد، المدير الفني للاتحاد، على إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 1999 رسميا، مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها حفاظا على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي.