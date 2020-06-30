لاتسيو يعبر تورينو ويضيق الخناق على يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أصبح فريق لاتسيو على بعد نقطة واحدة من صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه تورينو 2 /1 اليوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس والذي بوسعه الابتعاد بالصدارة من خلال المباراة التي تجمعه في وقت لاحق اليوم بمضيفه جنوه، أما تورينو فتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

ونجح لاتسيو في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بهدفين في الشوط الثاني.

وتقدم تورينو بهدف بعد مضي ست دقائق فقط من البداية عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح أندريا بيلوتي، ولكن بعد مرور ثلاث دقائق فقط من الشوط الثاني رد شيرو إيموبيلي بهدف التعادل للاتسيو ثم تكفل ماركو بارولو بهدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 72.