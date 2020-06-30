لحظة بلحظة.. برشلونة 1 - 1 أتليتكو مدريد.. كوستا يُسجل في مرماه وساؤول يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الـ 33 من الدوري الإسباني.

يدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما يحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 58 بفارق 4 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.

وجاء تشكيل برشلونة حسبما أعلنه المدير الفني كيكي سيتين كالتالي: مارك أندريه تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، إيفان راكيتيتش، ريكي بويج، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، لويس سواريز.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد حسبما أعلنه سيميوني: يان أوبلاك، سانتياجو أرياس، خوسيه خيمينيز، فيليبي مونتيرو، رينان لودي، ماركوس يورينتي، توماس بارتي، ساوول نيجويز، يانيك كاراسكو، أنخل كوريا، دييجو كوستا.

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وانتظروا ملخصاً لأحداث المباراة فور انطلاقها:

مرت 15 دقيقة سريعة ضاغطة من قبل لاعبي برشلونة قبل أن يدخل لاعبو أتليتكو مدريد اللقاء ولكن الدقيقة 11 شهدت مالم يكن متوقعاً دييجو كوستا سجل الهدف الأول لبرشلونة في مرماه.

بدأت الـ 15 دقيقة التالية من عمر الشوط الأول باحتساب الحكم ركلة جزاء لأتليتكو مدريد بعد عرقة فيدال لكاراسكو ولكن دييجو كوستا بدا أن اليوم ليس يومه فأهدر ركلة الجزاء التي نفذها في الدقيقة 16 قبل أن يُعيدها الحكم بعد إشارة تقنية الفيديو لوجود خطأ من تير شتيجن خلال تنفيذ الركلة وسط احتجاجات من لاعبي برشلونة قبل أن يُسددها ساؤول نيجيز بنجاح في الدقيقة 19.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مستمراً.

نهاية الشوط الأول وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته: