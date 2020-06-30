وردة يُعلن عبر الخليج 365 تمديد تعاقده مع باوك حتى 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر: أعلن عمرو وردة، المحترف المصري في صفوف فريق باوك اليوناني، تمديد ناديه التعاقد معه لمدة موسم ليستمر حتى 2021/2020. وقال وردة في تصريحات خاصة لمصراوي:"سعيد جداً بتمديد التعاقد خاصة وأن النادي سيُشارك في الموسم المقبل بدوري أبطال أوروبا". وكان باوك قد أنهى الموسم الحالي من بطولة الدوري في اليونان بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة. يُذكر أن وردة قد شارك الموسم الماضي 2019/2020 على سبيل الإعارة بصفوف نادي لاريسا بالدوري اليوناني.

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