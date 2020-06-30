خالد بيبو مديرا لقطاع الناشئين.. ومنصب جديد لشطة ومبروك في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الثلاثاء، تعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم.

وشهد اجتماع مجلس إدارة الأهلي، الموافقة على ترشيح لجنة التخطيط للكرة وتعيين فتحي مبروك رئيسًا لإدارة المواهب، وتكليفه بتقديم تصور جديد للإدارة يتماشى مع احتياجات قطاع الكرة خلال المرحلة القادمة في مختلف الأعمار السنية.

وقرر الأهلي تعيين عبدالمنعم شطة مديرًا عامًا للأكاديميات بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية.

و كلف مجلس إدارة النادي رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد.