الأهلي يعلن رحيل مدرب اليد.. وتكليف بتشكيل الأجهزة للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل أولا ليندجرين، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد، وتم تكليف رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بتشكيل الأجهزة للموسم الجديد.

وأفاد الأهلي عبر موقعه الرسمي بعد اجتماع مجلس الإدارة أن إدارة النادي وجهت الشكر لليندرجين عن الفترة التي تولي فيها المسئولية.

وسيقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح بديل له، وعرضه على مجلس الادارة في الاجتماع القادم.

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من جانبه، كلّف مجلس إدارة الأهلي رؤوف عبدالقادر بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد، والعرض على مجلس الادارة في الاجتماع المقبل.

وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من هذه المهمة وفقًا للمعايير التي تم الاتفاق عليها، والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للفرق في مختلف الأعمار السنية في جميع اللعبات.

كما حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي على الاتصال الهاتفي بمؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، والاطمئنان على صحته بعد الحادث الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.

وأكد الخطيب على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة عمله.