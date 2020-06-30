مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني «تغطية مباشرة»

تنطلق بعد قليل قمة الجولة الـ33 من الدوري الإسباني عندما يطلق الحكم صافرته معلناً بداية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.
المباراة تشهد أهمية كبيرة للفريقين، حيث يريد برشلونة أن يواصل الضغط على ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بعدما أهداه الصدارة بتعثره أمام إشبيليه وسيلتا فيجو، بينما أتلتيكو مدريد يريد أن يحافظ علىالفارق بينه وبين إشبيليه في المركز الثالث، حيث يصل الفارق بينه وبين الفريق الأندلسي صاحب المركز الرابع 4 نقاط فقط.
ومن ناحية أخرى، بخلاف التحدي بينهما في المباراة الحالية، فإن المباراة تحمد طابع ثأري، بعدما فاز برشلونة على منافسهفي الدور الأول بين جمهوره في مدريد بهدف نظيف، بينما كبد الأتليتي غريمه خسارة مفاجأة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الي أقيم في السعودية، ليقصيه من البطولة.
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