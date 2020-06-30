محمود الخطيب يطمئن على أمين صندوق اتحاد اليد

حرص محمود الخطيب رئيس النادي حرص على الاتصال الهاتفي بالكابتن مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد والأطمئنان على صحته بعد الحادث الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس النادي على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا

لممارسة عمله، ومن جانبه اعرب مؤمن صفا الذي مازال يتلقي الرعاية الصحية في أحد المستشفيات باكتوبر عن سعادته بروح الإخوة وتأصيل مفهوم الرياضة من خلال اهتمام مجلس إدارة الأهلي بمتابعة حالته الصحية.

وأشار إلي أن الجميع حرص علي الاطمئنان عليه وعرض المساعدة وان هذه الروح ليست جديد علي مجلس الاهلي بقيادة بيبو ..

وكان امين صندوق اليد ونجم منتخبنا الوطني السابق قد تعرض لحادث مروع منذ أيام علي الطريق الصحراوي خلال عودته من الساحل استعدادا للقاء وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي للتحضير للمونديال.