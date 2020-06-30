بث مباشر| برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

تنطلق بعد قليل، المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتليتكو مدريد، والتي ستقام على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

ويقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هجوم البلوجرانا، ويعاونه لويس سواريز، وتواجد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

وشهدت تشكيلة برشلونة، عودة سيرجيو بوسكيتس لخط الوسط، واستمر

تواجد ريكي بويج، بينما تواجد فيدال كجناح أيمن بجانب ميسي وسواريز.

ويبدأ أعلن المدير الفني لنادي برشلونة، كيكي سيتين، المباراة كالتالي:

"تير شتيجن، سيميدو، لينجليت، بيكيه، ألبا، بوسكيتس، ريكي بويج، راكيتيتش، فيدال، ميسي، لويس سواريز".

ويقود هجوم الأتلتي الثنائي دييجو كوستا،

وخلفه كوريا، وكاراسكو، ويورينتي، وتوماس بارتي، وساؤول.

ويدخل المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، المباراة كالآتي:

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"أوبلاك، أرياس، خيمينيز، فيليبي، لودي، ساؤول، توماس بارتي، يورينتي، كاراسكو، كوريا، دييجو كوستا".

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