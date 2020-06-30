عماد النحاس : طاهر محمد قادر على تعويض رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

أكد عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، قادر على تعويض رمضان صبحي في حال انضمامه للنادي الأهلي.

وارتبط اسم طاهر محمد طاهر بالانتقال إلى النادي الأهلي، وذلك في حرص مسؤولي القلعة الحمراء في تعويض رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وقال النحاس خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم

الثلاثاء، " المستوى الفني لطاهر محمد طاهر مشابه بصورة كبيرة لأداء رمضان صبحي، لذلك باستطاعة طاهر محمد في حال انتقاله للأهلي تعويض رحيل رمضان صبحي".

وأضاف " طاهر محمد طاهر سيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي، وفي حال بقاء رمضان صبحي في الأهلي، سيشكل الثنائي قوة هجومية رائعة للقلعة

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الحمراء".

وتابع " وافقت على رحيل طاهر محمد إلى النادي الأهلي من أجل مستقبله، لكن الأمور لم تحسم حتى الأن بين إدارتي الناديين".

وتطرق عماد النحاس في حديثه عن رحلته كلاعب مع النادي الأهلي، حيث أفصح عن أهم بطولة في حياته مع القلعة الحمراء، قائلاً "التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي في عام 2005 أهم بطولة في حياتي".

وأتم " مانويل جوزيه توقع مستقبلي في مجال التدريب بسبب شخصيتي وتعاملي مع اللاعبين، واستفدت منه فنيًا بشكل كبير".