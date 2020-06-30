اخبار الرياضه

ريال مايوركا يسحق سيلتا فيجو بخماسية في الليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سحق نادي ريال مايوركا نظيره سيلتا فيجو، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الممتاز "الليجا".

تقدم انتي بوديمير بالهدف الأول لريال مايوركا من ضربة جزاء في

الدقيقة 13 من الشوط الأول، ثم أضاف خوان هيرنانديز الهدف الثاني لريال مايوركا في الدقيقة 27، ثم سجل أليخاندرو بوزو الهدف الثالث في الدقيقة 40.

ثم قلص إياجو أسباس النتيجة لسيلتا فيجو في الدقيقة 50 من ضربة جزاء في

الشوط الثاني، ثم أحرز انتي بوديمير الهدف الثاني له والرابع لريال مايوركا في الدقيقة 52، ثم سجل سالفا سيفيا الهدف الخامس لريال مايوركا في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، رفع ريال مايوركا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر لينعش آماله في البقاء في الليجا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مايوركا يسحق سيلتا فيجو بخماسية في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا