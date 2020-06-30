ريال مايوركا يسحق سيلتا فيجو بخماسية في الليجا

سحق نادي ريال مايوركا نظيره سيلتا فيجو، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".
تقدم انتي بوديمير بالهدف الأول لريال مايوركا من ضربة جزاء فيالدقيقة 13 من الشوط الأول، ثم أضاف خوان هيرنانديز الهدف الثاني لريال مايوركا في الدقيقة 27، ثم سجل أليخاندرو بوزو الهدف الثالث في الدقيقة 40.
ثم قلص إياجو أسباس النتيجة لسيلتا فيجو في الدقيقة 50 من ضربة جزاء فيالشوط الثاني، ثم أحرز انتي بوديمير الهدف الثاني له والرابع لريال مايوركا في الدقيقة 52، ثم سجل سالفا سيفيا الهدف الخامس لريال مايوركا في الدقيقة 60.
وبهذا الفوز، رفع ريال مايوركا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر لينعش آماله في البقاء في الليجا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.
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