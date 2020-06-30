المزين يكشف أسباب ارتفاع إصابة لاعبي طنطا بكورونا

ارجع أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، سبب ارتفاع أعداد الإصابات داخل الفريق لإحتكاك اللاعبين عقب عودتهم من فترة التوقف. وقال المزين في تصريحات لبرنامج "وان تو"، عبر إذاعة "أون سبورت"، لدينا 7 لاعبين أصيبوا بكورونا وطبيب الفريق متواصل مع اللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق البروتوكول العلاجي عقب عزل المصابين . أصيبوا بكورونا وطبيب الفريق متواصل مع اللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق البروتوكول العلاجي عقب عزل المصابين . وأضاف: "نحتاج لوجود معسكر مغلق للتعايش مع كورونا واللاعبون بعد المسحة يعودون إلي منازلهم ويتعرضون لإصابة جديدة وإذا أردا استئناف النشاط يجب أن يكون هناك معسكر للاعبين ولا يمكننا تحمل ذلك". المسحة يعودون إلي منازلهم ويتعرضون لإصابة جديدة وإذا أردا استئناف النشاط يجب أن يكون هناك معسكر للاعبين ولا يمكننا تحمل ذلك". وأصدر نادي طنطا بيانا رسميا منذ قليل ، أعلن فيه اكتشاف اصابة لاعب جديد في صفوف الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا.

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