يلا كورة مباشر |مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد الاسطورة بث مباشر اليوم 30-06-2020 الدوري الإسباني Livehd

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“الاسطورة بث مباشر” وسيحاول نادي برشلونة تدارك الموقف الحرج الذي أصبح يتخبط فيه حيث أصبح ملزم بتحسين أدائه و طريقة

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” يلا شوت” ويرغب برشلونة في مواصلة السباق على حسم اللقب مع ريال مدريد حتى آخر جولة من الدوري الإسباني بالرغم من تعطره في مبارتين أمام إشبيلية وسيلتا فيغو حيث كلفه ذلك خسارة قمة الترتيب لصالح غريمه ريال مدريد

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برشلونة ضد اتلتيكو مدريد تابع لايف

ملعب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد :

وسيكون ملعب “ كامب نو ” معقل نادي برشلونة شاهدا على أشواط مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث في صبورة ترتيب الدوري الإسباني.

التشكيلة المتوقعة في مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : يسرجيو روبيرتو – صامول أومتيتي – جوردي ألبا – جيرارد بيكيه

خط الوسط : إيفان راكدتش- سيرجي بوسكستس – ريكي بونج

خط الهجوم : مارتن برايتويت – ليونيل ميسي – لويس سواريز

لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )