رياضة | صلاح يواصل كتابة التاريخ.. مصر ضمن 4 دول يفوز لاعبيها بلقب البريمير ليج لأول مرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح يواصل كتابة التاريخ.. مصر ضمن 4 دول يفوز لاعبيها بلقب البريمير ليج لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



قامت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" ، بالكشف عن وجود 4 جنسيات جديدة حصلت على لقب المسابقة، بعد تتويج ليفربول بلقب الموسم الحالى.

وجاء النجم المصري محمد صلاح الذى رفع اسم مصر كأول لاعب من جنسية مصرية يحصل على لقب الدوري الأفضل في العالم، في مقدمة اللاعبين الأربعة.

وأشار الموقع الرسمى للبريميرليج، أن السنغالى ساديو مانى والمصري محمد صلاح لعبا دور البطولة فى هجوم الريدز هذا الموسم ، حيث قدموا سويا 32 هدفاً و14 تمريرة حاسمة، ليدخلا بلديهما إلى قائمة المتوجين.

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كما ذكر الموقع أن دولة كرواتيا، من خلال المدافع ديان لوفرين، وغينيا ، بفضل لاعب خط الوسط نابى كيتا ، هما الدوتين الآخرتين التى تفتخر الآن ببطل الدورى الممتاز.

وهذا يجعل العدد الإجمالى للجنسيات التى قدمت فائزًا بلقب البريميرليج إلى 51 ، من بين 117 دولة قدمت لاعبًا للمسابقة.

ونجح ليفربول فى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، بعد خسارة منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي، مساء الخميس الماضى أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1.