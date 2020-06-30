رياضة | لاتسيو يزاحم يوفنتوس علي الصدراة بعد الفوز على تورينو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاتسيو يزاحم يوفنتوس علي الصدراة بعد الفوز على تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق لاتسيو فوز هام على مضيفه تورينو، بنتيجة (2-1)، اليوم الثلاثاء جعله على بعد نقطة واحدة من صدارة الدوري الإيطالي، ضمن منافسات الجولة 29 من الكالتشيو.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس والذي بوسعه الابتعاد بالصدارة من خلال المباراة التي تجمعه في وقت لاحق اليوم بمضيفه جنوى.

في المقابل، تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز 14.

ويلعب يوفنتوس المتصدر بعد قليل مع فريق جنوى، ويأمل ساري مدرب اليوفي في تحقيق الفوز والابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه.