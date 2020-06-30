رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق برشلونة الإسباني بعد قليل نظيره أتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري على ملعب الكامب نو. دخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : تيرشتيجن. خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا. خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - ارتورو فيدال - ريكي بويج. خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي. فيما جاءت تشكيلة أتليتكو مدريد كالتالي: Advertisements حراسة المرمى : اوبلاك. خط الدفاع : فيلبي - لودي - خيمينز - ارياس خط الوسط : ساؤول - توماس بارتي - كاراسكو - يورنتي خط الهجوم: دييجو كوستا - انخيل كوريا. تغطية المباراة

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