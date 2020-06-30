رياضة | بيرلو يقود يوفنتوس للشباب في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيرلو يقود يوفنتوس للشباب في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن النجم الإيطالي أندريه بيرلو يستعد لخدض تجربته الأولى في عالم التدريب بعد عدة سنوات من إعتزاله لعبة كرة القدم.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن بيرلو وافق على تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا بدءًا من الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بيرلو البالغ من العمر 41 عامًا يعتبر من أهم نجوم الكرة الإيطالية في آخر عقدين كما أنه ساهم في تتويج المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006.

وأوضحت الشبكة العالمية أن بيرلو حقق نجاحات كبيرة مع الأندية التي لعب لها وخاصة مع ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان وبريشيا وريجينا الإيطاليين بالإضافة إلى نيويورك سيتي الأمريكي.