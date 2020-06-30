رياضة | رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام جنوى في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام جنوى في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيلة الرسمية لفريقه، والتي ستدخل مباراته أمام فريق جنوى ضمن منافسات الجولة الـ29 من الكالتشيو

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزني.

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خط الدفاع : كوادرادو - بونوتشي - ماتياس دي ليخت - دانيلو.

خط الوسط : بينتانكور - ميراليم بيانيتش - بيرناندسكي - رابيو.

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز خلال تلك المباراة من أجل الاستمرار في توسيع الفارق مع منافسيه، حيث يحتل حاليا الصدارة برصيد 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق لاتسيو الذي يلعب حاليا مع فريق تورينو في إطار منافسات نفس الجولة.