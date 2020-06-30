رياضة | تعرف علي التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة و أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف علي التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة و أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية، والتي ستدخل مباراته أمام فريق أتليتكو مدريد خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

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خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - ارتورو فيدال - ريكي بويج.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة على أتليتكو مدريد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا متروبوليتانو في مدريد.

وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق أتليتكو مدريد :-

اوبلاك - فيلبي - لودي - خيمينز - ارياس - ساؤول - توماس بارتي - كاراسكو - دييجو كوستا - يورنتي - انخيل كوريا.