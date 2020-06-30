رياضة | كشف حساب الدور الثاني لمجموعة القاهرة قبل توقف كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف حساب الدور الثاني لمجموعة القاهرة قبل توقف كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت 6 جولات في منافسات الدور الثاني، من الموسم الحالي، من دوري القسم الثاني، المتوقف بسبب فيروس كورونا، بمجموعة القاهرة، حيث أقيم 36 مباراة، ويتبقى خمسة جولات على ختام الموسم.

ويقدم الخليج 365 الرياضي أرقام مجموعة القاهره، خلال الدور الثاني:

شهدت مباريات الجولة الأولى، من الدور الثاني، إحراز 10 أهداف، مقابل 14 هدف بالجولة الثانية، و19 هدف، بالثالثة، فيما أحرز11 هدف، بالجولة الرابعة، بجانب 11 هدف، بالخامسة، و11 هدف بالجولة السادسة، التي أقيمت قبل توقف النشاط.

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أقيمت 36 مباراة، تحقق خلالهم، 9 تعادلات، إيجابية، و6 تعادلات سلبيه، بينما تحقق الفوز في 21 مباراة.

أكبر فوز في الدور الثاني، كان في الجولة الثالثة، عندنا تغلب الداخلية سويف على الزرقا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تم إحراز 76 هدفًا، خلال جميع مباريات الدور الثاني، حيث سجل الداخلية 11 هدف، بالدور الثاني، وسيراميكا 5 أهداف، ومنتخب السويس 6 أهداف، والترسانة 5 أهداف، والنجوم 9 أهداف، والقناة 3 أهداف، والمريخ 9 أهداف، والزرقا 5 أهداف، وشبين 4 أهداف، وبتروجت 8 أهداف، والنصر 9 أهداف، وكوكاكاكولا هدفين فقط.