رياضة | راشفورد يقود تشكيل مانشستر يوناتيد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر راشفورد يقود تشكيل مانشستر يوناتيد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم : ماركوس راشفورد - انتوني مارسيال - جرينوود.

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز في المباراة الماضية على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.