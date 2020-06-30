رياضة | عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمدربه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً جديداً خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على هامش مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بجميع النشاطات الرياضية داخل النادي بالفترة الحالية.

ووجه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب الشكر لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية.

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وسوف يقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح بديلًا له وعرضه على مجلس الادارة في الاجتماع القادم.

وفي سياق أخر حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاتصال الهاتفي بمؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد والأطمئنان على صحته بعد الحادث الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس النادي على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة عمله.