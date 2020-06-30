رياضة | عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمدربه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً جديداً خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على هامش مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بجميع النشاطات الرياضية داخل النادي بالفترة الحالية.
ووجه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب الشكر لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية.
وسوف يقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح بديلًا له وعرضه على مجلس الادارة في الاجتماع القادم.
وفي سياق أخر حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاتصال الهاتفي بمؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد والأطمئنان على صحته بعد الحادث الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.
وأكد رئيس النادي على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة عمله.