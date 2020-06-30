رياضة | رسميا.. خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين في الأهلي ومبروك لإدارة المواهب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين في الأهلي ومبروك لإدارة المواهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم.

وسيتولى خالد بيبو منصب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي خلفا لفتحي مبروك الذي تولى المهمة في الموسم الماضي.

كما عين مجلس إدارة الأهلي بقيادة فتحي مبروك رئيسا لإدارة المواهب في النادي الأحمر.

ووافق مجلس الإدارة في اجتماع اليوم على ترشيح لجنة التخطيط للكرة وتعيين فتحي مبروك رئيسًا لإدارة المواهب، وتكليفه بتقديم تصور جديد للإدارة يتماشى مع احتياجات قطاع الكرة خلال المرحلة القادمة في مختلف الأعمار السنية.