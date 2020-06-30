رياضة | رسميا.. خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين في الأهلي ومبروك لإدارة المواهب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين في الأهلي ومبروك لإدارة المواهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم.
وسيتولى خالد بيبو منصب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي خلفا لفتحي مبروك الذي تولى المهمة في الموسم الماضي.
كما عين مجلس إدارة الأهلي بقيادة فتحي مبروك رئيسا لإدارة المواهب في النادي الأحمر.
ووافق مجلس الإدارة في اجتماع اليوم على ترشيح لجنة التخطيط للكرة وتعيين فتحي مبروك رئيسًا لإدارة المواهب، وتكليفه بتقديم تصور جديد للإدارة يتماشى مع احتياجات قطاع الكرة خلال المرحلة القادمة في مختلف الأعمار السنية.