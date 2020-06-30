رياضة | مجلس الأهلي يمنح الضوء الأخضر لاستكمال ٥ مشروعات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلي يمنح الضوء الأخضر لاستكمال ٥ مشروعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب بمناقشة الدراسة المقدمة من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذا الدراسة الهندسية التي تقدم بها سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وفي ضوء الدراستين ووفقًا لإحتياجات أعضاء النادي والفرق الرياضية، وافق المجلس على استكمال خمس مشروعات وهي:-

· تشطيب الدور الثاني من مدرج التتش الجديد وتجهيزه كاملًا لفريق الكرة، وبقية الفرق الرياضية.

· البدء في تنفيذ البوابة الرئيسية لمقر الجزيرة ناحية مرسى النهر.

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· الإنتهاء من الأسوار الخاصة بفرع النادي بمدينة نصر بالكامل ناحية طريق النصر.

. البدء الفوري في تنفيذ الجراج السطحي بفرع مدينة نصر لمواجهة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالنادي.

· الإنتهاء من مجمع الاسكواش وصالة الجمباز وصالة الكاراتيه بفرع النادي بالشيخ زايد.

· استكمال الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.