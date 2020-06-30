رياضة | أمير مرتضى يجتمع بكارتيرون استعدادًا للبطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يجتمع بكارتيرون استعدادًا للبطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم بعض الأمور بشأن البطولة الإفريقية.

ويناقش المشرف العام باتريس كارتيرون في القائمة الإفريقية بعد قرار الاتحاد الإفريقي باستئناف منافسات البطولة في سبتمبر المقبل، والتي ستقام من مباراة واحدة.

كما سيتم تحديد باقي الصفقات التي سيحتاجها الأبيض من أجل الدعم خلال الموسم المقبل، خاصة بعد إبرام الإدارة البيضاء البعض منها خلال الأيام الماضية.

وكان الفارس الأبيض قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بدور أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، ليواجهة الرجاء المغربي.أمير مرتضى يجتمع بكارتيرون استعدادًا للبطولة الإفريقية