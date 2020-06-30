رياضة | قبل المواجهة المرتقبة.. ماذا قدم محمد صلاح ورياض محرز مع ليفربول ومانشستر سيتي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل المواجهة المرتقبة.. ماذا قدم محمد صلاح ورياض محرز مع ليفربول ومانشستر سيتي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجدد اللقاء بين الثنائي العربي الأبرز على الساحة الكروية العالمية حاليًا، نجم منتخب مصر محمد صلاح، والدولي الجزائري رياض محرز، يوم الخميس المقبل 2 يوليو حيث المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي والتي ستقام على ملعب "الإتحاد" معقل الفريق السماوي.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي بالجولة الماضية، بعدما اعتلي صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ63 نقطة، وسيكون أقصي رصيد يمكن للأخير الوصول إليه حال الفوز في جميع مبارياته هو 84 نقطة.

يدخل محمد صلاح المباراة باحثا عن تسجيل المزيد من الأهداف، لمواصلة الزحف نحو صدارة الهدافين، والمنافسة على جائزة الحذاء الذهبي بالموسم الحالي، بعد تتويجه بالجائزة خلال الموسمين الماضيين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 17 هدفًا، خلف جيمي فاردي المتصدر بـ19 هدفًا، وداني إنجز صاحب المركز الثاني بـ 18 هدفًا.

بينما يسعي رياض محرز لمواصلة تحقيق المزيد من الأرقام الرائعة مع مانشستر سيتي، كما يرغب في قيادة فريقه لتحقيق الانتصار على غريمه ليفربول وإفساد فرحته بالتتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه محمد صلاح ورياض محرز خلال مشوارهما مع ليفربول ومانشستر سيتي:-

- محمد صلاح:

انضم لنادي ليفربول الإنجليزي عام 2017 قادما من روما الإيطالي، وخاض 145 مباراة مع الريدز في مختلف البطولات (101 بالدوري الإنجليزي – 33 دوري أبطال أوروبا- 2 بكأس العالم للأندية – 2 بتصفيات دوري الأبطال – 1 بالسوبر الأوروبي – 1 بالسوبر الإنجليزي – 4 بكأس الإتحاد الإنجليزي – 1 بكأس الرابطة الإنجليزية).

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سجل الدولي المصري خلال مسيرته مع ليفربول 92 هدفًا في مختلف البطولات، في إجمالي دقائق لعب فعلية (11974 دقيقة)، بينما صنع 38 هدفًا آخرين لزملائه، وحصل على 5 بطاقات صفراء.

توج محمد صلاح بـ 4 بطولات مع ليفربول (الدوري الإنجليزي – دوري أبطال أوروبا- كأس السوبر الأوروبي – كأس العالم للأندية)، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي مرتين موسمي 2017 / 2018، 2018 / 2019، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018 من رابطة اللاعبين المحترفين.

شارك محمد صلاح مع ليفربول في 21 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، سجل 21 هدفًا، منهم 17 هدفًا بالدوري الإنجليزي، وصنع 10 أهداف لزملائه.

- رياض محرز:

انضم النجم الجزائري لنادي مانشستر سيتي عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي، وخاض مع الفريق الإنجليزي 85 مباراة في مختلف البطولات (53 بالدوري الإنجليزي – 12 في دوري أبطال أوروبا – 10 بكأس الرابطة الإنجليزية – 9 في كأس الإتحاد الإنجليزي – 1 بكأس السوبر الإنجليزي).

سجل رياض محرز 23 هدفًا خلال مشواره مع مانشستر سيتي، في إجمالي دقائق لعب فعلية مع الفريق (5261 دقيقة)، وصنع 27 هدفًا آخرين لزملائه، بينما حصل على بطاقتين صفراء، ولم يتعرض للطرد.

حقق نجم منتخب الجزائر عدة بطولات رفقة مانشستر سيتي (1 دوري إنجليزي – 2 كأس الرابطة الإنجليزية – 1 كأس الإتحاد الإنجليزي – 1 كأس السوبر الإنجليزي).

وخاض محرز 41 مباراة مع مانشستر سيتي بالموسم الحالي، سجل 11 هدفًا، منها 9 أهداف في الدوري الإنجليزي، بينما صنع 15 هدفًا آخرين.