رياضة | نادي الزمالك يهنئ السيسي بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي الزمالك يهنئ السيسي بذكرى ثورة ٣٠ يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه التهنئة للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات ثورة ٣٠ يونيو .

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب يهنئ رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي بالذكرى السابعة لـ ٣٠ يونيو ثورة شعب حقيقية، شهدت مولد بطل خلص البلاد والعباد من حكم جماعة إرهابية. ⁦

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.