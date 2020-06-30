رياضة | صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يقرب الأهلي من صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النادي الأهلي منذ فترة على رحيل صالح جمعة نجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاء قرار الأهلي ببيع صالح جمعة في الصيف بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب بسبب عدم إلتزامه.

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ويحاول مسئولو القلعة الحمراء حاليا الضغط على صالح لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى صفوف نادي المقاولون العرب في نهاية الموسم الجاري.

ويفكر المارد الأحمر في استغلال صالح جمعة لعقد صفقة تبادلية مع المقاولون العرب من أجل ضم طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل.

وكان النادي الأهلي قد اتخذ قرار بأنه لن يتم بيع صالح جمعة بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن سيخرج على سبيل الإعارة لأي نادي يرغب في الانضمام له.