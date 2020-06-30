رياضة | حكيمي يصدم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حكيمي يصدم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني والقريب بشدة من إنتر ميلان الإيطالي رفض الإنتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن مانشستر يونايتد يعتبر من ضمن العديد من الأندية التي أعربت عن اهتمامها بالنجم المغربي ولكن حكيمي رفض فكرة الإنتقال إلى صفوف الشياطين الحمر.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية في اليومين الماضيين تحدثت عن إقتراب حكيمي من الإنضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل مبلغ 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم المغربي البالغ من العمر 21 عامًا أنهى منذ أيام تجربة على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع بروسيا دورتموند الألماني قدم فيها نفسه بشكل رائع ليجذب اهتمام كبار أندية أوروبا.