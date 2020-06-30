رياضة | الأهلي والزمالك ينتظران.. تعرف على الدول المرشحة لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك ينتظران.. تعرف على الدول المرشحة لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن بعض الأمور الهامة والخاصة بالبطولات القارية خلال الفترة المقبلة، حيث من بينها بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وقال أحمد في تصريحات صحفية مساء اليوم : "بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لن تتأثر بتأجيل بطولة 2021، والبطولتين سوف يظهران بشكل مميز ومعبر عن القارة السمراء".

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وأشار : "نرغب في تطوير الكرة الأفريقية في السنوات المقبلة المقبلة، ومباريات دوري أبطال أفريقيا سوف تقام تحت الإجراءات الاحترازية المشددة من أجل سلامة الجميع".

وأضاف : "انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقى سوف تجرى في 12 مارس من السنة المقبلة".

وتابع : "الحديث عن كأس الأمم الأفريقية 2023 سابق لأوانه، وعلينا التفائل والعمل بجدية من أجل تنظيم كل البطولات بشكل يليق بجميع المنتخبات والقارة".