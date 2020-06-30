رياضة | الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد الرجاء-الأهلي والوداد.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المواعيد الجديد لمباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكان أحمد أحمد رئيس الكاف قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام سيقام في الكاميرون، خلال شهر سبتمبر المقبل من مباراة واحدة فقط على طريقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي أيضًا، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما عن بطولة الكونفدرالية، فيواجه بيراميدز حوريا كوناكري في نصف النهائي، فيما سيواجه نهضة بركان فريق حسنية أغادير.

ومن المقرر أن يقام الدور نصف نهائي الكونفدرالية، في المغرب، خلال سبتمبر المقبل.