اخبار الرياضه

رياضة | عمدة ليفربول يتغنى بصلاح وكتيبة كلوب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عمدة يتغنى بصلاح وكتيبة كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 أكد جو أندرسون عمدة مدنية ليفربول بمُقاطعة ميرسيسايد شمال غرب إنجلترا، ان الدولي  المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول واحد من أهم أعمدة الفريق الذي أعاد الريدز لمنصات التتويج محليا وقاريا، مؤكدًا أنّ نجم الفريق الأول للريدز شخص طموح.

 

Advertisements

وقال أندرسون في تصريحات تلفزيونية ، الفريق الحالي لليفربول سيجسد جيل يتحاكي عنه مشجي الريدز عن تاريخهم.

وتوج ليفربول بلقب الممتاز، بعد 30 عامًا من الغياب، وذلك بعد هزيمة مانشستر سيتي على يد .

يذكر أن ليفربول قد حقق الموسم الماضي على حساب توتنهام في المباراة النهائية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا