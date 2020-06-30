رياضة | عمدة ليفربول يتغنى بصلاح وكتيبة كلوب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عمدة ليفربول يتغنى بصلاح وكتيبة كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جو أندرسون عمدة مدنية ليفربول بمُقاطعة ميرسيسايد شمال غرب إنجلترا، ان الدولي المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول واحد من أهم أعمدة الفريق الذي أعاد الريدز لمنصات التتويج محليا وقاريا، مؤكدًا أنّ نجم الفريق الأول للريدز شخص طموح.

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وقال أندرسون في تصريحات تلفزيونية ، الفريق الحالي لليفربول سيجسد جيل يتحاكي عنه مشجي الريدز عن تاريخهم.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 30 عامًا من الغياب، وذلك بعد هزيمة مانشستر سيتي على يد تشيلسي.

يذكر أن ليفربول قد حقق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام في المباراة النهائية.