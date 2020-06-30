ماتيب مدافع ليفربول يغيب عن باقي الموسم بسبب الإصابة

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أعلن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مدافعه جويل ماتيب سيغيب عن المباريات المتبقية من الموسم بسبب إصابة في قدمه.
وتعرض ماتيب، الذي خاض 13 مباراة فقط في كافة المسابقات هذا الموسم، لإصابته خلال التعادل السلبي لليفربول مع منافسه المحلي إيفرتون في وقت سابق هذا الشهر.
وقال ماتيب لموقع ليفربول على الإنترنت يوم الثلاثاء ”لن أعود للملعب هذا الموسم لكن في الموسم المقبل، أتمنى العودة في وقت مبكر لمساعدة الفريق“.
وغاب اللاعب البالغ عمره 28 عاما لمدة 84 يوما في بداية الموسم بسبب إصابة في ركبته قبل أن يعود في يناير كانون الثاني الماضي.
وتتبقى سبع جولات على نهاية الدوري الذي حسمه ليفربول الأسبوع الماضي.
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