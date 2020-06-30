انت الان تتابع تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون إلى 2022 بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("كاف") أحمد أحمد الثلاثاء إرجاء نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون عاما واحدا بسبب تبعات فيروس كورونا، لتنطلق في كانون الثاني/يناير 2022 بدلا من مطلع 2021.

وأشار رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي إثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد عبر تقنية الاتصال بالفيديو، إلى أن الاتحاد اتخذ هذا القرار لأن "الصحة هي الأولوية المطلقة".

وباتت أمم أفريقيا 2021 ثالث بطولة قارية يتأجل موعدها بسبب "كوفيد-19"، بعد كأس أوروبا وكوبا أمريكا اللتين كانتا مقررتين في صيف العام الحالي، وتم إرجاؤهما إلى صيف 2021.