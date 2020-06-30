شكرا لقرائتكم خبر عن كيكي يعلن تشكيل برشلونة امام اتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كيكي سيتيين، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه في مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، على ملعب كامب نيو، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني "لا ليجا".
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
في خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمون لينجليه، جوردي ألبا
في خط الوسط: ريكي بويج، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، سيرخيو بوسكيتس
في خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز.
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