شكرا لقرائتكم كارتيرون يجتمع بالجهاز الفني للزمالك لبحث الاستعدادات لمباراة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفنرسي باتريس كارتيرون اجتماعا خلال الساعات المقبلة لبحث الاستعدادات الجادة لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والتي ستقام في الكاميرون وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي اليوم، وسيضع الجهاز الفني البرنامج التدريبي للفريق وبرنامج الاعداد خلال الشهرين المقبلين مع الاعتبار إقامة المباراة في الكاميرون من حيث السفر والمناخ وملاعب التدريب والإقامة.

من ناحية اخري استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استئناف بطولة الدورى يوم 7 أغسطس بمباراتى "الأهلى وإنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقى لمواعيد المباريات وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.

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وتحفظ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على ضغط مباريات الدورى هذا الموسم الذى سيتم استئنافه فى أغسطس المقبل، بعد الأنباء التى ترددت عن ضغط المباريات وإقامة المباريات كل 3 أيام بحيث ينتهى الدورى منتصف أكتوبر، وأوضح البدرى وشوقى غريب خلال اجتماعهما مع اللجنة الخماسية بالجبلاية أن ضغط المباريات بعد فترة التوقف الطويلة سيتسبب فى إصابات للاعبين، وهو ما يؤثر سلبا على المنتخبات.

وطلب البدرى وشوقى غريب من اتحاد الكرة أن يتم توسيع الفارق الزمنى بين مباريات الدورى خاصة فى الأسابيع الأولى للعودة، على أن يتم الضغط تدريجيا مع استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية وحساسية المباريات.