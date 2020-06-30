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مجلس الأهلي يناقش عدد من الدراسات الهندسية لمباني ملعب التتش

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جدة - عمرو شويل ناقش مجلس إدارة النادي الاهلي في اجتماعه اليوم  ، الثلاثاء، برئاسة محمود الخطيب الدراسة المقدمة من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذا الدراسة الهندسية التي تقدم بها سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وفي ضوء الدراستين ووفقًا لإحتياجات أعضاء النادي والفرق ، وافق المجلس على استكمال خمس مشروعات وهي:- تشطيب الدور الثاني من مدرج التتش الجديد وتجهيزه كاملًا لفريق الكرة، وبقية الفرق الرياضية. ، وكذلك البدء في تنفيذ البوابة الرئيسية لمقر الجزيرة ناحية مرسى النهر. 

 

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كما وافق مجلس الاهلي على الإنتهاء من الأسوار الخاصة بفرع النادي بمدينة نصر بالكامل ناحية طريق النصر والبدء الفوري في تنفيذ الجراج السطحي بفرع مدينة نصر لمواجهة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالنادي. و الإنتهاء من مجمع الاسكواش وصالة الجمباز وصالة الكاراتيه بفرع النادي بالشيخ زايد واستكمال الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.

 

وحرص مجلس الأهلي في بداية اجتماع اليوم على قراءة الفاتحة على روح الحاجة هدى لطفي عضو مجلس الإدارة الأسبق ووالدة خالد الدرندلي أمين الصندوق والتي وافتها المنية قبل ثلاثة أيام، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.

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