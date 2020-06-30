شكرا لقرائتكم عماد النحاس يكشف الفرق بين موقف أحمد فتحى وحسام عاشور وإكرامى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس نجم الأهلى السابق ومدرب المقاولون الحالي، أن رحيل الثلاثى أحمد فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور من الأهلى نتيجته واحدة ولكن المواقف مختلفة عند الجمهور.

وقال عماد النحاس خلال تصريحاته لبرنامج "لقاء خاص" في قناة أون تايم سبورت 1: هناك قرارات صعبة اتخذها الثلاثى أحمد فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور مع الأهلى نتائجه عليهم سيعرفونها في المستقبل وليس الآن وساعتها هيكتشفوا صحة قرارهم أو خطئه.

وأضاف مدرب المقاولون: "عمرى ما أتخيلت أن أحمد فتحى هيمشى من الأهلى خاصة في ظل تقديم عرض من الأهلى والتمسك بتواجده وهو من القرارات اللى نتائجها مش دلوقتى بعدين، والصعب في موضوع أحمد فتحى أن الأهلى كان محتاجه عكس حسام عاشور".

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وتابع عماد النحاس: كلمت حسام عاشور بعد قرار الأهلى بعدم التجديد في الأول وقولتله "قرارك صعب وفكر فيه كويس وهو نفس اللى حصل معايا وفضلت الاعتزال، وكنت أتمنى أن يختم في الأهلى ولكن المتغيرات الأخيرة أنهت كل شيء".

وأوضح عماد النحاس: أن نهاية مشوار حسام عاشور مع الأهلى الأصعب سواء أخطأ أو لا، وتاريخه لازم تكون نهايته مشرفة ويضرب بها المثل بعد هذه الإنجازات".

وأكد عماد النحاس، أن المستفيد الوحيد من الثلاثة هو شريف إكرامى اللى خرج من الأهلى بحب الجماهير والكل متعاطف معاه علشان يلعب أساسى، في ظل أن الأهلى قادر على تعويضه".