شكرا لقرائتكم شبانه: رحلة مطروح تكشف عن قائمة أبو ريدة لانتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " : أن المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيس اتحاد الكرة السابق ، قام بجولة انتخابية في مرسي مطروح ، بصحبة عدد من قائمته الانتخابية المقرر أن يخوض بها انتخابات الجبلاية القادمة .
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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على اليوم السابع أن رحلة مطروح كشفت عن بعض من أسماء قائمة هاني أبو ريدة في الانتخابات المقبلة و الأقرب إقامتها بنظام السنة، ضمت الجولة كل من كرم كردي وأحمد مجاهد عضوي الاتحاد السابق ، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق ، وعمرو السعيد رئيس نادي الصيد السابق .
أضاف شبانه في لايف مع شبانه على صفحات اليوم السابع :أبوريدة ألتقي هو وقائمته بـ 15 نادي من مطروح والعامرية ، حيث يوجد 5 أندية لهم حق التصويت وهم الرجاء والحمام والجزيرة والحرية ونهضة العامرية ، وباقي الأندية ليس لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة .
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
وأكدت أندية مطروح في الجلسة التي استمرت الثلاث ساعات ، علي دعمها لهاني أبوريدة وقائمته في الانتخابات المزمع اقامتها في شهر اغسطس المقبل .
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