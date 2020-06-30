شكرا لقرائتكم عماد النحاس: طاهر محمد قريب من مستوى رمضان صبحى وقادر على تعويضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس نجم الأهلى السابق ومدرب المقاولون الحالي، أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون قريب من مستوى رمضان صبحى لاعب الأهلى وقادر على تعويضه.

وقال عماد النحاس خلال تصريحاته لبرنامج "لقاء خاص" في قناة أون تايم سبورت 1: "إن الإصابات والظروف التي مر بها طاهر محمد طاهر خلال الفترة الماضية غيرت وجهة نظر المقاولون في احترافه والموافقة على انتقاله للأهلى".

وأضاف مدرب المقاولون: "وافقت على انتقال طاهر محمد طاهر علشان مستقبله وسيكون إضافة كبيرة للأهلى، على الرغم أن الأمور لم تحسم حتى الآن وهناك مفاوضات سارية، وأى لاعب من الأهلى بالتأكيد هيكون إضافة للمقاولون".

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وتابع نجم الأهلى السابق: "طاهر محمد طاهر قريب من مستوى رمضان صبحى وقادر على تعويضه حال رحيل العفيجى، ولكن إذا تواجد طاهر محمد مع رمضان صبحى في الأهلى هيشكلوا ثنائى خطير جدا بفضل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكوها".

وأوضح مدر ب المقاولون: أن اختيارنا للاعبى الأهلى في صفقة طاهر محمد ستكون في نهاية الموسم بعد تحديد متطلباتنا، ومركز المهاجم أهم احتياجات المقاولون في الموسم المقبل".