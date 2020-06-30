شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب صححت مسار الدولة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب صححت مسار الدولة المصرية ، مشيراً أن الشباب المصري دائما ما يكون على قدر المسئولية تجاه الوطن مؤكداً على وعيه وادراكه .
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد مرحلة غير مسبوقة في البناء والتطوير على كافة المستويات ، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت مصر فى مكانة عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية .
وشهد وزير الشباب والرياضة الإحتفالات الرمزية التي أقامتها الوزارة احتفالاً بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو بمركز شباب الأسمرات تحت شعار " ارفع رأسك فوق " .
وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تنظيم احتفالات ثورة 30 يونيو وعودة النشاط الرياضي بمهرجان للطائرات الورقية تحمل علم مصر بمركز شباب الأسمرات ، وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية تحت شعار " ارفع رأسك فوق " بمشاركة جميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استقرار الدولة المصرية .
بدأت الإحتفالات بعزف فرق الكشافة للسلام الوطني ، ومجموعه من الأغاني الوطنية ، ثم مشاركة مجموعة من أسراب الحمام الزاجل في رسالة سلام للعالم لما وصلت إليه الدولة المصرية من رخاء ونمو ، واتبعه مهرجان الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر وعبارات تحيا مصر ، اضافة الى مجموعة أخرى من الفقرات الفنية .
كما أقيم على هامش المهرجان حملة تطهير وتعقيم موسعة لمنطقة الأسمرات منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإجراءات الإحترازية الخاصة ، كما شملت الإحتفالات حملة للتبرع بالدم " لصالح وزارة الصحة والسكان .
وشارك في تنظيم الإحتفالية على مستوى الجمهورية مجموعات الجوالة والكشافة، وشباب يدير شباب ، ومتطوعي وزارة الشباب والرياضة تطبيقاً للإجراءات الإحترازية المتبعة في المنشأت الشبابية والرياضية .
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