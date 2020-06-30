شكرا لقرائتكم عماد النحاس: فايلر عامل حالة في الأهلى وأتمنى تتويجه ببطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس نجم الأهلى السابق ومدرب المقاولون الحالي، أن السويسرى رينيه فايلر مدرب النادى الأهلى قدم أداء متميزا ويسير بخطى ثابتة نحو لقب الدورى وبطولة أفريقيا.

وقال عماد النحاس خلال تصريحاته لبرنامج "لقاء خاص" في قناة أون تايم سبورت 1: إن السويسرى فايلر عامل أداء قوى جدا ونتائجه مبهرة في الدورى ووصوله لنصف نهائي أفريقيا يقربه من الامتياز خاصة في ظل التدوير الذى يجريه بين اللاعبين".

وأضاف مدرب المقاولون: أن فايلر عامل حالة في الأهلى فيه مرونة بين اللاعبين مع عدم ثبات التشكيل مع نتائج متميزة، وأتمنى تتويج الأهلى ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ومن بعده الزمالك في حالة عدم تتويج الأهلى، خاصة أنهما الأقوى في البطولة".

وكشف عماد النحاس: هناك قرارات صعبة اتخذها الثلاثى أحمد فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور مع الأهلى نتائجه عليهم سيعرفونها في المستقبل وليس الآن وساعتها هيكتشفوا صحة قرارهم أو خطئه.

Advertisements

وأضاف مدرب المقاولون: "عمرى ما أتخيلت أن أحمد فتحى هيمشى من الأهلى خاصة في ظل تقديم عرض من الأهلى والتمسك بتواجده وهو من القرارات اللى نتائجها مش دلوقتى بعدين، والصعب في موضوع أحمد فتحى أن الأهلى كان محتاجه عكس حسام عاشور".

وتابع عماد النحاس: كلمت حسام عاشور بعد قرار الأهلى بعدم التجديد في الأول وقولتله "قرارك صعب وفكر فيه كويس وهو نفس اللى حصل معايا وفضلت الاعتزال، وكنت أتمنى أن يختم في الأهلى ولكن المتغيرات الأخيرة أنهت كل شيء".

وأوضح عماد النحاس: أن نهاية مشوار حسام عاشور مع الأهلى الأصعب سواء أخطأ أو لا، وتاريخه لازم تكون نهايته مشرفة ويضرب بها المثل بعد هذه الإنجازات".

وأكد عماد النحاس، أن المستفيد الوحيد من الثلاثة هو شريف إكرامى اللى خرج من الأهلى بحب الجماهير والكل متعاطف معاه علشان يلعب أساسى، في ظل أن الأهلى قادر على تعويضه".