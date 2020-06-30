شكرا لقرائتكم فيفا يوقف النائب السابق للأمين العام عشر سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف ماركوس كاتنر، وهو مسؤول سابق كبير في المؤسسة التي تتخذ من زوريخ مقرا لها، لمدة عشر سنوات وتغريمه مليون فرنك سويسري (1.06 مليون دولار) بعد تحقيق في حصوله على مكافآت.
وقال الفيفا في بيان اليوم الثلاثاء: الغرفة القضائية في لجنة القيم المستقلة توصلت إلى إدانة ماركوس كاتنر، النائب السابق للأمين العام للفيفا والقائم بأعمال الأمين العام، بسوء استغلال منصبه وتضارب المصالح في خرق لميثاق القيم الخاص بالفيفا.
وأضاف: التحقيق مع كاتنر شمل اتهامات عديدة تتعلق بمكافآت تخص مسابقات الفيفا تم دفعها إلى مسؤولين كبار في الفيفا ومن بينهم كاتنر، والعديد من التعديلات والتمديدات في عقود موظفين، وتعويضات عن تكاليف قانونية لأمور خاصة، ومهام كاتنر كمسؤول.
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