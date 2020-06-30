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الشباب يمدد عقد بن مصطفى حتى نهاية الموسم الحالي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي يوم الثلاثاء تمديد عقد الحارس التونسي فاروق بن مصطفى حتى نهاية الموسم الجاري.

وتوقفت المنافسات منتصف مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، قبل أن تعلن وزارة رفع التعليق، وكشف الاتحاد السعودي أن الرابع من أغسطس المقبل سيكون موعداً لاستئناف المسابقات السعودية.

ويلعب بن مصطفى مع الشباب منذ 2016، وخاض في الموسم الحالي 22 مباراة اهتزت شباكه فيها 30 مرة، بينما خرج بشباك نظيفة 8 مرات.

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