شكرا لقرائتكم الشباب يمدد عقد بن مصطفى حتى نهاية الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي يوم الثلاثاء تمديد عقد الحارس التونسي فاروق بن مصطفى حتى نهاية الموسم الجاري.
وتوقفت المنافسات الرياضية السعودية منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قبل أن تعلن وزارة الرياضة رفع التعليق، وكشف الاتحاد السعودي أن الرابع من أغسطس المقبل سيكون موعداً لاستئناف المسابقات السعودية.
ويلعب بن مصطفى مع الشباب منذ 2016، وخاض في الموسم الحالي 22 مباراة اهتزت شباكه فيها 30 مرة، بينما خرج بشباك نظيفة 8 مرات.
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