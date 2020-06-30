شكرا لقرائتكم الكولومبي مينا يدعم دفاع إيفرتون في مواجهة ليستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أنشيلوتي مدرب إيفرتون أن المدافع ييري مينا أصبح جاهزا لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء بينما يقترب ثيو والكوت وجبريل سيديبي من العودة.

وغاب المدافع الكولومبي مينا البالغ من العمر 25 عاما عن مباراتين لإيفرتون منذ استئناف الموسم بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، فيما خضع والكوت، الذي خاض 21 مباراة في الدوري هذا الموسم، لجراحة في البطن الشهر الحالي، وغاب سيديبي بسبب إصابة في القدم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الأربعاء: عاد مينا إلى التدريبات، بينما لايزال فابيان ديلف يعاني من الإصابة، يخضع لبرنامج تأهيل ويتدرب منفردا ولا أعرف على وجه اليقين متى سيتعافى بشكل كامل، أما سيديبي فعاد إلى التدريبات يوم الجمعة بينما عاد ثيو يوم الاثنين، فمن المهم جدا عودة هؤلاء اللاعبين، تنتظرنا مباريات كثيرة ويتعين أن يكون لدينا أفضل تشكيلة ممكنة.

ووافق المدافع ليتون باينز على تمديد عقده لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم ويأمل أنشيلوتي، الذي يحتل فريقه المركز 12 برصيد 41 نقطة، في استمرار الظهير الأيسر مع النادي لعام آخر على الأقل، وأضاف: أتمنى أن يستمر. ليتون لاعب مهم جدا في التشكيل، ونحن نحترمه ونقدره كثيرا.