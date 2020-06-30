الاتحاد المصري يحسم الجدل حول عودة الدوري

أكد مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن موعد عودة الدوري المصري لم يحدد بعد، نافيا جميع المواعيد التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا.

وأكد مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حسام الزناتي، أن ما يتم تداوله حاليا عن موعد عودة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد أزمة كورونا، اجتهادات صحفية لا غير، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي لاستئناف البطولة.

ووفقا لموقع "بوابة الأهرام"، قال الزناتي إن الموعد الرسمي لن يكون إلا عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد المصري لـكرة القدم .

وأضاف مدير لجنة المسابقات: "لم نعلن حتى الآن بشكل رسمي عن موعد مباريات الدوري الممتاز، ولا عن الأماكن التي ستقام عليها المباريات، وسوف يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة.