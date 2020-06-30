شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوجه رسالة للمغرب بعد استضافتها نصف نهائي الكونفدرالية : قادمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نادى بيراميدز رسالة لدولة المغرب، بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقى استضافتها لمواجهات الكونفدرالية الأفريقية بنفس طريقة دوري الأبطال بدون مباريات ذهاب وعودة، ومن المقرر أن تقام المباريات في سبتمبر المقبل، حيث قامت الصفحة الرسمية للفريق السماوى بنشر صورة عبد الله السعيد لاعب الوسط معلقين عليها: "المغرب.. ها نحن قادمون".

بيراميدز سسيكون في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.

فى سياق أخر، استقر مسئولو نادى بيراميدز، على إجراء مسحة طبية ثالثة للاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى، للكشف عن فيروس كورونا، وكانت نتيجة المسحة الطبية الأولى والثانية جاءت سلبية، وأكدت عدم إصابة أى لاعب أو مدرب أو إدارى بالفريق بالفيرس، الأمر الذى جعل بيراميدز من أوائل الفرق التى بدأت خوض التدريبات الجماعية بعد الحصول على إذن من اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن يُجرى بيراميدز المسحة الثالثة نهاية الأسبوع الجارى، أو مع بداية المقبل على أقصى تقدير، وذلك فى إطار حرص المسئولون على سلامة جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى من انتشار الفيرس.