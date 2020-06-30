شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة كورونا.. خالد الغندور يعلن تأجيل ظهوره على شاشة الزمالك لغد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، أنه تم تأجيل ظهوره إلى الغد، من خلال برنامج "زملكاوى" الذى يقدمه على شاشة قناة الزمالك، وذلك بعد فترة العزل المنزلى التى قضاها عقب إصابة ابنته "زينة" بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وكتب الغندور، عبر حسابه على فيس بوك: "تم تأجيل ظهورى للغد إن شاء الله".





وكان الغندور، قال فى منشور سابق: "راجع ان شاء الله الثلاثاء عشان نتكلم ونتناقش فى الكرة بحب واحترام بين الجميع واختلافنا طبيعي مع اختلاف الفكر والرؤية والانتماء ودفاعنا عن نادينا فى الحق واجب، لكن بالعقل والمنطق فقط".

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وأكد خالد الغندور نجم الزمالك الاسبق أنه يعتزم فتح صفحة جديدة مع كل من دخل معهم فى صدامات فى وقت سابق مؤكداً شفاء أسرته وسلبية مسحاتهم لكورونا جميعاً، مشيرا إلى أن الثلاثاء المقبل سيكون الظهور الأول له على شاشة قناة الزمالك بعد نهاية الازمة ولكن بصورة مختلفة عنوانها عدم الخروج عن النص بعد المساندة الاهلاوية ، وقال الغندور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت : " وجدت كم كبير هائل بعد مرض زوجتى وبنتى ، محمد سراج وخالد الدرندلى وخالد مرتجى وسيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وأسامة حسنى كل أعضاء ورموز الأهلى ساندونى فى محنتى كنت على خلاف معهم ووجدتهم معى فى الازمة".

وتابع الغندور: "تأكدت من سلبية مسحات كورونا لأسرتى بالكامل وسأعود لشاشة قناة الزمالك الثلاثاء المقبل، قررت فتح صفحة جديدة مع الجميع، وقدمت واجب العزاء لخالد الدرندلى فى وفاة والدته مثلما ساندنى فى محنتى ، سيد عبد الحفيظ بعتلى رسالة على الواتساب واتصل بيا وقالى أى حاجة أنا معاك وهي مواقف لايمكن أنساها ، كذلك مساندة مجلس الزمالك بالكامل وزملائى والمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق" .

ويضيف بندق : " بشتغل فى نادى الزمالك ومن حقى انتقد أى حق ينتقد الزمالك ولكن باحترام وبدون خروج عن النص ، وجهات النظر ليس فيها خناقة ، محدش صح على طول الطريق ، فلازم نسمع بعض ولكن باحترام ودون أزمات وخناقات ليس لها داعى على الاطلاق" .