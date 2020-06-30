شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو : خسرت الدوري مع الإسماعيلي أمام الأهلي فقررت الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، عن أسباب الرحيل عن قلعة الدراويش بعد خسارة لقب بطولة الدوري المصري موسم 2008- 2009 أمام الاهلى فى المباراة الفاصلة قائلا "تركت الإسماعيلي لأنني كنت غاضبًا، لم نفز بالبطولة وفاز بها الأهلي رغم أن الدراويش كانوا أفضل و عندما خسرت الدوري حزنت وقررت المغادرة، لم أرحل لأسباب مادية".

وأوضح ريكاردو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت" قائلا " لم يتواصل معي أحد بشان تدريب أي نادي في مصر كانت فقط مجرد أحاديث من الوكلاء وتحدثوا معي عن الأهلي من قبل ولكن لم يفاوضني أي نادي بشكل رسمي ولكن أنا على المستوى الشخصي أرى أنني سأكون في قمة سعادتي إن عدت إلى الدوري المصري" .

وأشار مدرب فريق الاسماعيلى السابق أن محمد بركات لاعب فريق الاهلى كان جيد جدًا، ومحمد أبو تريكة صانع العاب الفريق الاحمر أتذكره كان لاعبًا رائعًا وذكيًا جدًا، أما في هذا الجيل يوجد عبدالله السعيد لاعب رائع ويعطي كل شيء لناديه".

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وأختتم ريكاردو حديثة قائلا "إذا تحدثنا عن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي فهو لاعب رائع ورأينا ما حققه مع ناديه وهذا تاريخ يصنعه مع فريقه".