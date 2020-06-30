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الامارات | خورخي بينتو: سنعمل بجد من أجل تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم للمرة الثانية

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، الكولومبي خورخي لويس بينتو، أن هدفه الرئيس مع "الأبيض" هو الوصول إلى المونديال. وقال بينتو في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":سنقدم كل شيء، وسنعمل بجد من أجل تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم للمرة الثانية".

وشدد بينتو على أنه سيسعى بكل قوة وبالتعاون مع الجميع لقيادة المنتخب إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2022، معربا عن شكره لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة على الثقة التي منحوها إياه بتولي تدريب منتخب الإمارات.

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وسيقود المدرب الجديد "الأبيض" خلال الاستحقاقات المقبلة في مقدمتها الجولات المتبقية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة وجه  خلال اجتماعه أمس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، قد وجه الأمانة العامة للاتحاد بإكمال إجراءات التعاقد مع المدرب الكولومبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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